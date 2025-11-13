پخش زنده
امروز: -
سنگهایی که از دل کوههای خراسان جنوبی بیرون میآیند، پس از سفری طولانی به جنوب کشور، در آبادان رنگ و جان تازهای میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در کارگاهی کوچک، اما پرجنبوجوش، دستان یک کارآفرین خوزستانی در آبادان سنگهایی که از دل کوههای خراسان جنبی بیزون میآیند را به زیورهایی هنری و ارزشمند تبدیل میکند؛ نمادی از پیوند میان دو استان و تلفیق سنت و خلاقیت ایرانی.
مهدی زمانی دکترای مدیرت کسب و کار و مهندسی ساخت و طراحی جواهرات، کارآفرین برتر کشوری در مشاغل پر ریسک و دارنده لقب جهادگر اقتصادی ۱۵ سال است که در حوزه طراحی و ساخت زیورآلات دستساز فعالیت میکند.
مهدی زمانی میگوید: مواد اولیه بسیاری از محصولات ما از خراسان جنوبی تأمین میشود. سنگهایی، چون عقیق، جاسپر و فیروزه که پس از استخراج، برای فرآوری و تراش در آبادان ما این سنگها را با الهام از طرحهای بومی جنوب، به جواهراتی تبدیل میکنیم که هر کدام روایتگر بخشی از فرهنگ ایرانی هستند.
این کارآفرین افزود: تلفیق رنگ و نقش خراسان با ذوق و خلاقیت هنرمندان آبادانی، روح تازهای به هنر جواهرسازی داده است و در هر قطعه، سعی کردهایم پیوندی میان شرق و جنوب ایران ایجاد کنیم؛ سنگ از دل کوههای شرقی کشور میآید و در دستان جوانان جنوبی به اثری هنری تبدیل میشود. این تعامل نه فقط فرهنگی، بلکه اقتصادی هم هست.
او با بیان اینکه استقبال بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق از محصولات ایرانی باعث شده تولید در این کارگاه رونق بگیرد گفت: محصولات ما بهویژه در بازارهای بصره، نجف و کویت مشتریان زیادی دارد. این یعنی ظرفیت صادرات صنایعدستی ایرانی بسیار بالاست، بهشرطی که از زنجیره تأمین تا بازاریابی هماهنگ عمل کنیم.
کارگاه جواهرسازی مهدی زمانی هماکنون برای شماری از جوانان آبادانی فرصت شغلی فراهم کرده است.
او هدفش از آغاز این مسیر را ایجاد اشتغال پایدار و معرفی توانمندیهای بومی اعلام کرد و گفت: ما در آبادان با وجود گرما و شرایط سخت اقتصادی، ثابت کردهایم که میتوان از هنر و خلاقیت به تولید پایدار رسید. اگر استانها بهجای رقابت، همکاری اقتصادی داشته باشند، بسیاری از چالشهای اشتغال برطرف میشود.
کارشناسان حوزه صنایعدستی معتقدند این نوع همکاری میان استانها میتواند الگوی تازهای برای رونق تولید ملی باشد؛ بهویژه در شرایطی که بازارهای منطقهای بهدنبال محصولات خاص و اصیل ایرانی هستند.