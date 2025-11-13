نخستین همایش ملی سرو کهن ابرکوه به منظور معرفی، پاسداشت و پیگیری فرآیند ثبت جهانی این میراث گرانبهای طبیعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین همایش ملی سرو کهن ابرکوه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از مسئولان و استادان و پژوهشگران در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

این همایش با محوریت معرفی ارزش‌ها، تبیین اهمیت پاسداشت و پیگیری جدی روند ثبت جهانی سرو کهن ابرکوه برگزار شده است.

در زمان برگزاری این همایش، پنل‌های تخصصی و علمی با تمرکز بر موضوع درختان کهنسال کشور و به طور ویژه، راهکار‌های علمی و عملی حفاظت و نگهداری از سرو ابرکوه، با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه اجرا شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، در این همایش با اشاره به جایگاه ویژه سرو ابرکوه گفت: سرو کهن ابرکوه نه تنها نماد پایداری و حیات در دل کویر است، بلکه میراثی زنده از تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین به شمار می‌آید و حفاظت از این اثر طبیعی وظیفه‌ای ملی است و ثبت جهانی آن می‌تواند جایگاه ابرکوه و استان یزد را در عرصه بین‌المللی بیش از پیش ارتقا دهد.

اسماعیل دهستانی افزود: برای حفظ این گنجینه طبیعی باید همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مردمی با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق عمل کنند تا نسل‌های آینده نیز شاهد شکوه این درخت کهن باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم تصریح کرد: این درخت کهن، نمادی از پایداری و میراث طبیعی ایران است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها برای حفظ و ثبت جهانی آن تلاش کرد.

حسن اکبری ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش، ارتقای آگاهی علمی و عمومی نسبت به ارزش‌های اکولوژیک و فرهنگی سرو ابرکوه و ارائه راهکار‌های علمی برای حفاظت از درختان کهنسال کشور است.

وی اظهار داشت: ثبت جهانی سرو ابرکوه می‌تواند جایگاه ابرکوه و استان یزد را در عرصه بین‌المللی تقویت کند و به الگویی موفق در حفاظت از میراث طبیعی کشور بدل شود.