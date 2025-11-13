به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ میرزاپور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین افزود: فضای مجازی مرز مشخصی ندارد و جرایم اینترنتی بهصورت موازی در سراسر کشور اتفاق میافتد، اما با تلاش مستمر مأموران پلیس فتا، وضعیت استان قزوین در این حوزه مطلوب ارزیابی میشود.
سرهنگ میرزاپور با اشاره به آمار عملکرد پلیس فتا اظهار داشت: در هفتماهه نخست امسال میزان جرایم فضای مجازی در استان حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش داشته و در زمینه کشفیات پروندهها، پلیس فتا موفق شده است ۹۲ تا ۹۵ درصد از جرایم را شناسایی و متهمان را دستگیر کند.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: تمرکز اصلی پلیس بر مقابله با کلاهبرداریهای سازمانیافته اینترنتی است؛ ازجمله مواردی که در سایتهای آگهیمحور، شبکههای اجتماعی و همچنین در زمینه کپی و سوءاستفاده از کارتهای بانکی اتفاق میافتد.
وی تأکید کرد: بیشتر مجرمان شناساییشده در استان قزوین در همین حوزهها فعالیت داشتهاند و پلیس فتا با رصد مستمر و اقدامات پیشگیرانه، در تلاش است تا از بروز آسیبهای احتمالی برای شهروندان در هنگام فعالیت در فضای مجازی جلوگیری کند.
پیامکهای آلوده تازهترین شیوه کلاهبرداری اینترنتی
رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه بیشتر افراد دستگیرشده در این حوزه از ردهسنی پایین هستند، افزود: اغلب مجرمان فضای مجازی در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال قرار دارند و به ندرت سن آنها به ۲۵ یا ۳۰ سال میرسد. این افراد معمولاً با انگیزههای مالی و تمایل به دستیابی سریع به درآمد، بدون تلاش و تجربه لازم، به مسیر نادرست کشانده میشوند.
وی با تأکید بر نقش مشکلات مالی و ناآگاهی در وقوع جرایم، اظهار داشت: بسیاری از نوجوانان و جوانان تصور میکنند میتوانند از مسیرهای میانبر و در مدت کوتاه به موفقیت مالی برسند، در حالیکه ناآشنایی با قوانین و خطرات فضای مجازی باعث گرفتار شدن آنان در اقدامات غیرقانونی میشود.
سرهنگ میرزاپور درباره آمار و نوع جرایم سایبری در استان گفت: بر اساس رتبهبندی جرایم، در استان قزوین و بهطور کلی در کشور، کلاهبرداریهای اینترنتی در رتبه اول، برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی در رتبه دوم، هتک حیثیت و نشر اکاذیب در رتبه سوم و در پایینترین سطح، دسترسی غیرمجاز به سامانههای مخابراتی قرار دارد.
وی درخصوص جدیدترین شیوههای کلاهبرداری اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: در حال حاضر یکی از رایجترین روشها، ارسال پیامکهای آلوده از سوی افراد ناشناس با سرشمارههای شخصی است. این پیامکها حاوی لینکهایی غیرمجاز و فیشینگ هستند که با کلیک روی آنها کاربران به صفحات جعلی هدایت شده و اطلاعات حساب بانکیشان سرقت میشود.
رئیس پلیس فتا استان از شهروندان خواست در برابر پیامکهای مشکوک هوشیار باشند و برای حفظ امنیت مالی و اطلاعات شخصی خود، هرگونه موارد مشکوک را از طریق پایگاههای رسمی پلیس فتا گزارش کنند.
آموزش و آگاهسازی خانوادهها و مدارس
سرهنگ میرزاپور با اشاره به نقش آموزش و فرهنگسازی اظهار داشت: پلیس فتا قزوین از طریق اجرای برنامههای آموزشی در مدارس، دانشگاهها و اجتماعات محلی مانند مساجد، بهصورت مستقیم با دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها در ارتباط است. کارشناسان پلیس در این جلسات، تازهترین شیوههای کلاهبرداری و راههای پیشگیری از جرایم سایبری را آموزش میدهند.
وی افزود: چنانچه شهروندی قربانی کلاهبرداری اینترنتی یا برداشت غیرمجاز شود، باید در کمترین زمان ممکن با پلیس تماس بگیرد تا امکان پیگیری مالی و برگشت وجه فراهم شود. هر چه زمان واکنش کوتاهتر باشد، احتمال شناسایی تراکنش و بازگرداندن مبلغ بیشتر خواهد بود.
رئیس پلیس فتا استان تأکید کرد: شهروندان میتوانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا تماس بگیرند. این خط بهصورت ۲۴ ساعته پاسخگوست و با گرفتن پیششماره استان قزوین (۰۲۸) ارتباط با کارشناسان مربوطه برقرار میشود تا راهنمایی و مشاوره فوری ارائه شود.
وی ادامه داد: در موارد کلاهبرداری یا برداشت غیرمجاز، افراد میتوانند با در دست داشتن مستندات و کارت ملی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند تا شکایت خود را در قالب پرونده رسمی ثبت کنند.
هشدارهای پلیس فتا برای خریدهای اینترنتی ایمن
سرهنگ میرزاپور همچنین به نکات مهم در خریدهای اینترنتی اشاره کرد: حتماً سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) را برای خرید انتخاب کنید.
وی افزود: وجود آدرس پستی و شماره تلفن ثابت معتبر از الزامات کسبوکارهای قانونی است.
رئیس پلیس فتا استان گفت: از سایتها و صفحات فعال درشبکههای اجتماعی خارجی بدون پشتیبانی داخلی خرید نکنید.
سرهنگ میرزاپور افزود: صفحههای بدون نشانی، شماره تماس یا پشتوانه رسمی، از اصلیترین بسترهای وقوع کلاهبرداری هستند.
وی اضافه کرد: برای آگاهی شهروندان، پلیس فتا استان قزوین از طریق صفحات رسمی خود در پلتفرمهای داخلی مانند بله، ایتا و روبیکا، آخرین هشدارها و آموزشهای امنیتی را منتشر میکند که همه مردم میتوانند با مراجعه به آنها سطح آگاهی خود را افزایش دهند.
مهاجرت اراذل و اوباش از فضای حقیقی به مجازی
سرهنگ میرزاپور گفت: در سالهای اخیر شاهد بودهایم که مجرمان حقیقی، فعالیتهای گسترده خود را از فضای فیزیکی به بستر مجازی منتقل کردهاند. این اقدامات شامل اراذل و اوباش سایبری، خرید و فروش غیرقانونی سلاح و مهمات، مشروبات الکلی، مواد مخدر و همچنین سارقین و کلاهبردارانی است که از طریق سایتهای آگهیمحور، از حساب مردم برداشت غیرقانونی انجام میدهند.
وی افزود: پلیس فتا قزوین با رصد مستمر، با هرگونه نمایش ناهنجاری اجتماعی، فعالیتهای غیرشرعی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برخورد قاطع میکند تا محیطی امن برای شهروندان فراهم شود.
دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمری در قزوین
سرهنگ میرزاپور در تشریح آخرین دستاوردهای عملیاتی پلیس فتا قزوین، از دستگیری یک باند کلاهبرداری اسکیمری خبر داد و گفت: همین روز گذشته یک باند کلاهبرداری شامل یک خانم و یک آقا که با استفاده از دستگاههای اسکیمر اقدام به کپیبرداری کارتهای بانکی شهروندان میکردند، دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد در حال خرید طلا از یکی از طلافروشیهای شهرستانهای قزوین بودند که دستگیر شدند. شاکیان این پرونده از استانهای قزوین، تهران و مشهد هستند و ابعاد کامل پرونده همچنان در دست بررسی است.
تصاویر خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر نکنید
رئیس پلیس فتا استان تأکید کرد که فضای مجازی بههیچعنوان برای نگهداری یا انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی امن نیست.
وی هشدار داد:بهمحض اینکه یک فرد، تصویری را در فضای مجازی بارگذاری میکند، کنترل آن عکس از اختیار او خارج شده و در اختیار دیگران قرار میگیرد. بسیاری از موارد هتک حیثیت، تهدید و اخاذیها از همین طریق و پس از بههمخوردن روابط دوستانه یا آشنایان سابق، با استفاده از تصاویر و اطلاعات خصوصی منتشرشده، اتفاق میافتد.
هوش مصنوعی، ابزار جدید کلاهبرداران
سرهنگ میرزاپور با اشاره به فناوریهای نوین گفت: ما در پلیس فتا، از هوش مصنوعی برای شناسایی و کشف جرایم سایبری استفاده میکنیم؛ اما مجرمان نیز از این فناوری دور نماندهاند.
وی افزود: بیشترین کاربرد هوش مصنوعی توسط مجرمان، در تولید تصاویر و فیلمهای جعلی از اشخاص برای اهداف اخاذی است. کلاهبرداران اکنون به جای ارسال پیامکهای لینکدار آلوده با موضوعاتی نظیر سهام عدالت، یارانهها یا ابلاغیههای قضایی، از عکسهای یادگاری ساختگی با هوش مصنوعی استفاده میکنند.
رئیس پلیس فتا استان گفت: هنگامی که کاربر روی لینکی که به عکس متصل است کلیک میکند، در پسزمینه گوشی او یک بدافزار نصب شده و تمامی اطلاعات، فایلها و حتی کدهای محرمانه در اختیار فرد هکر قرار میگیرد. ما ابزارهایی در اختیار داریم که توانایی تشخیص تصاویر و فیلمهای اصلی از محتوای جعلی (ساختهشده با هوش مصنوعی) را دارد تا با مرتکبین این جرایم برخورد شود.
هشدار جدی به دانشجویان و جوانان درباره قمار و شرطبندی
رئیس پلیس فتا به خطرات سایتهای قمار و شرطبندی پرداخت و گفت: بخش زیادی از درگیران این بستر آلوده، افراد جوان و دانشجو هستند که به طمع کسب پول زیاد، وارد سایتهای شرطبندی میشوند.
وی گفت: به جرأت میتوانم بگویم ۹۹ درصد افرادی که وارد قمار آنلاین میشوند، مالباخته هستند. این سایتها بهگونهای طراحی شدهاند که حتی اگر یک بار فردی برنده شود، در مجموع همیشه بازنده خواهد بود. اکثر این سایتها برونمرزی بوده و در استان قزوین سایت داخلی با این عنوان وجود ندارد، اما جوانانی هستند که در دام این سایتها گرفتار شدهاند.
رئیس پلیس فتا استان درباره وضعیت قانونی خرید و فروش طلا و رمزارزها گفت: میتوان گفت این فعالیتها تا حدی زیر نظر قانون کشور هستند، به شرطی که از طریق صرافیهای دارای نماد و مجاز که پشتوانه خود را نزد بانک مرکزی یا بانکها اثبات کردهاند، انجام شود.
سرهنگ میرزا پور افزود: با این حال، به دلیل وجود برداشتهای غیرمجاز و کلاهبرداریهایی که در این حوزه صورت میگیرد، همشهریان باید صرفاً از سایتها و صرافیهای دارای مجوز رسمی استفاده کنند.
وی در مورد طرحهای پانزی هشدار داد و گفت: بارزترین نشانه این شبکهها، تبلیغات گسترده و ارائه سودهای بسیار غیرمتعارف و غیرقانونی (خارج از سود بانکی مصوب) به صورت روزانه است؛ مانند سود ۵ درصد روزانه یا ۱۰ درصد سه روزه
رئیس پلیس فتا استان گفت: این سودها با پول ورودی افراد جدید (زیرمجموعهها) به حساب سرشاخهها پرداخت میشود و در نهایت منجر به کلاهبرداری و مالباختگی میشود.
رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا
رئیس پلیس فتا تأیید کرد که یک واحد تخصصی به نام پیشگیری از جرایم سایبری فعال است:
این بخش بهطور مستمر در شبکههای مجازی، کانالها و سایتهای اینترنتی در حال **جستوجو و جرمیابی است تا مواردی که فعالیت مشکوک دارند، شناسایی شوند.
سرهنگ میرزا پور افزود: ر مورد سایتهای خارج از مرزها، پلیس از طریق فیلترینگ اقدام میکند.
فروش مدارک تحصیلی و هویتی (جعل اسناد)
سرهنگ میرزاپور در پاسخ به سؤال مربوط به فروش مدارک در فضای مجازی، قاطعانه اعلام کرد: فروش مدارک تحصیلی (دیپلم، کارشناسی، دکترا) و گواهینامه پایان خدمت، به هیچ عنوان قانونی نیست و در زمره جعل و کلاهبرداری قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: هم فردی که اقدام به فروش مدرک و هم فردی که اقدام به خرید آن میکند، مجرم محسوب میشوند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.