به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ به پتانسیل‌های بالای استان در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی اشاره کردو افزود: خواستار ایجاد زمینه‌های لازم برای صادرات محصولات تولیدی آذربایجان‌غربی به نروژ و کشور‌های حوزه اسکاندیناوی هستیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ نیز ضمن تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش استان‌های مرزی در توسعه روابط خارجی کشور افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ آماده حمایت از معرفی توانمندی‌های آذربایجان‌غربی و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور است.

در این دیدار موضوع‌های مرتبط با توسعه صادرات و واردات، تسهیل ارتباط میان تجار دو کشور و آذربایجان‌غربی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای گسترش مبادلات اقتصادی بررسی و دو طرف بر تداوم تعاملات، برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حضور هیأت‌های تجاری دو کشور تأکید کردند.