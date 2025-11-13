پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: این استان ظرفیت توسعه صادرات کالاهای تولیدی از جمله کشاورزی را به کشورهای اسکاندیناوی بهویژه نروژ دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در دیدار با علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ به پتانسیلهای بالای استان در حوزههای صنعتی، کشاورزی و معدنی اشاره کردو افزود: خواستار ایجاد زمینههای لازم برای صادرات محصولات تولیدی آذربایجانغربی به نروژ و کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ نیز ضمن تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش استانهای مرزی در توسعه روابط خارجی کشور افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ آماده حمایت از معرفی توانمندیهای آذربایجانغربی و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور است.
در این دیدار موضوعهای مرتبط با توسعه صادرات و واردات، تسهیل ارتباط میان تجار دو کشور و آذربایجانغربی و استفاده از ظرفیتهای مرزی برای گسترش مبادلات اقتصادی بررسی و دو طرف بر تداوم تعاملات، برگزاری نشستهای مشترک اقتصادی و برنامهریزی برای حضور هیأتهای تجاری دو کشور تأکید کردند.