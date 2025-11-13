وزیر راه و شهرسازی در چارچوب تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل، صبح امروز پنجشنبه به همراه هیأتی از مدیران ارشد وزارتخانه وارد سنندج شد و مورد استقبال استاندار کردستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرزانه صادق در ابتدای سفر یک روزه خود به استان با حجت‌الاسلام والمسلمین "عبدالرضا پورذهبی" نماینده ولی‌فقیه در استان و ماموستا "فایق رستمی" امام‌جمعه اهل سنت سنندج، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به کردستان، از کریدور شمال‌غرب بازدید کرده و ۲۴ کیلومتر از این محور ترانزیتی و چند پروژه عمرانی از جمله بلوار ۲۴ متری سنندج را افتتاح می‌کند.

همچنین در این سفر، جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، افتتاح و کلنگ‌زنی متمرکز طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و برنامه واگذاری زمین و افتتاح واحد‌های نهضت ملی مسکن انجام می‌شود.

دیدار با خانواده‌های شهدا و بانوان نخبه نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است.