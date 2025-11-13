پخش زنده
در جلسه کارگروه آرد و نان استان زنجان بر لزوم حفظ کیفیت نان و عدالت در توزیع آرد در استان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در جلسه کارگروه آرد و نان استان گفت: حفظ کیفیت نان و عدالت در توزیع آرد از اولویتهای دولت است و همه دستگاههای متولی باید در اجرای مصوبات کارگروه همکاری مؤثر داشته باشند.
مرادخانی همچنین افزایش بازرسیها و بهبود کیفیت پخت نان را از اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.
همچنین در این نشست، موضوعاتی از جمله بهروزرسانی سرانه مصرف آرد، اجرای مصوبات پیشین کارگروه، و راهکارهای ارتقای کیفیت و ساماندهی شبکه توزیع نان مورد بررسی قرار گرفت.و بر مدیریت دقیق سهمیه آرد، استفاده از سامانههای هوشمند برای کنترل مصرف و پیشگیری از تخلفات احتمالی تأکید شد