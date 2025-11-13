پخش زنده
بورس انرژی ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دومین روز نمایشگاه بینالمللی صنعت برق، تفاهمنامهای برای گسترش همکاریها و تقویت همافزایی در بازار برق کشور امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: این تفاهمنامه که با حضور محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران و اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به امضا رسید، چارچوب همکاری دو نهاد برای افزایش شفافیت، کارایی و رقابتپذیری در بازار برق کشور را تعیین میکند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند با هدف ارتقای کارآیی نظام معاملاتی برق و تسهیل جریان اطلاعات، در زمینههای مختلفی همکاری کنند.
این تفاهمنامه همکاری شامل ایجاد همافزایی، انسجامبخشی و همکاریهای مستمر میان طرفین برای کمک به بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابتپذیری در تجارت برق با هدف افزایش کارآیی، شفافیت، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش سرعت انتقال دادهها در معاملات برق بین تمام بازیگران اعم از نیروگاه، خردهفروش، تجمیعکننده، شرکتهای برق منطقهای، ساتبا، شرکت توزیع و سایر ذینفعان حاضر در زنجیره تجارت برق است.