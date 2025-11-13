به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مسابقات بازی جدید کورن هول که گفته می‌شود از کشور‌های اسکاندیناوی وارد ایران شده است، برای اولین بار با مشارکت گسترده اهالی روستای نظام آباد قزوین برگزار شد.

دبیر هیئت ورزش روستای قزوین و مسئول ورزش نظام آباد از برگزاری این رویداد یک روزه خبر داد و گفت: این مسابقات با مشارکت فعال حدود ۶۰ بانوی شرکت‌کننده و ۳۰ آقا برگزار شد که نشان‌دهنده استقبال خوب اهالی، به‌ویژه بانوان، از این بازی جدید است.

گروسی‌ها افزود: این رویداد با همکاری و مشارکت پست بانک نظام آباد برگزار شده است.