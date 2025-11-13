در دومین اجلاس مجمع شهر‌های تاریخی ایران که در یزد برگزار شد شهرستان سقز با رأی اعضا و به درخواست رسمی شهردار این شهر، به جمع شهر‌های عضو این مجمع پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ارسطو گویلی، شهردار سقز با بیان اینکه شهرداران باید روح شهر‌ها را بشناسند افزود: سقز از کهن‌ترین شهر‌های ایران و شهری باریشه‌ای تاریخی در دوران مفرغ تا صفویه و قاجار است.

وی با اشاره به محوطه باستانی زیویه آن را از مهم‌ترین نماد‌های تمدن مانایی و میراث تاریخی کردستان دانست و گفت: زیویه تنها یک محوطه باستانی نیست، بلکه بخشی از حافظه و هویت فرهنگی مردم ماست.

وی اضاه کرد: ما در شهرداری سقز تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، مشارکت مردم و حمایت نهاد‌های فرهنگی، بافت تاریخی ۴۶ هکتاری سقز را به قلب تپنده گردشگری و اقتصاد شهری تبدیل کنیم.

شهرستان سقز به عنوان دومین شهر بزرگ استان کردستان دارای بیش از ۱۲۵ آثار باستانی ثبت شده در فهرست ملی آثار باستانی کشور است.