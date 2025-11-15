پخش زنده
استاندار اردبیل گفت: زمین مورد نیاز و زیرساختهای راهاندازی ۱۴ شهرک کارآفرینی در استان فراهم شده و به صورت بستههای پیشنهادی در همایش سرمایهگذاری بینالمللی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه افزود: در کنار همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان که هفته اول آذرماه برگزار خواهد شد، اولین نمایشگاه بینالمللی اردبیل اکسپو نیز برپا خواهد شد و فرصتی مناسب است تا شرایط برای سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
امامی یگانه افزود: از محل سفر رییسجمهور به اردبیل ۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای صنعتی، معدنی، اصناف و کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت میشود و بانکهای عامل در این زمینه همکاری خواهند کرد.
استاندار در دیدار با سفیر بلاروس در ایران نیز گفت: ظرفیت بالای کشاورزی و معدنی استان اردبیل بزرگترین بستر برای همکاری اقتصادی با کشور بلاروس است.
امامی یگانه افزود: بزرگترین شهرک گلخانه ای کشور با ۱۶۰۰ هکتار مساحت در اردبیل اجرا میشود که در نوع خود می تواند فصل مشترک همکاری و تعامل بین اردبیل و بلاروس باشد.
استاندار همچنین در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کیش ، با اعضای کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران دیدار و بر استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و فناور، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی و فناوری های روز دنیا تاکید کرد.