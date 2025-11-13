پخش زنده
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با صدور اطلاعیهای از شهروندان خواست در فصلهای پاییز و زمستان و در شرایط بارندگی و وزش باد شدید، نکات ایمنی را برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، به شهروندان توصیه کرده است: با توجه به پیشبینی بارندگی و وزش بادهای شدید در فصلهای پاییز و زمستان، از نزدیک شدن به تأسیسات برقی، کابلها و تجهیزات آسیبپذیر خودداری کنید.
در این اطلاعیه آمده است: داربستها، سقفهای ایرانیتی و سایر سازههای موقت در شرایط وزش باد و بارندگی شدید بسیار آسیبپذیر هستند؛ بنابراین مراقبت و احتیاط کامل هنگام حضور در کنار این سازهها ضروری است.
همچنین در هنگام بارش باران و طوفان از دستزدن به سیمها و تجهیزات برقی خودداری کرده و کودکان را از این مناطق دور نگه دارید.
در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی یا آسیب به تجهیزات برق، فوراً موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شرکت اطلاع دهید تا گروههای عملیاتی اقدامات لازم را انجام دهند.