دوره توانمندسازی گروههای جهادی دانشجویی به مدت سه روز در لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول بسیج دانشجویی لرستان گفت: دوره توانمندسازی گروههای جهادی دانشجویی با حضور ۱۲۰ دانشجوی جهادگر از دانشگاههای مختلف لرستان برگزار شد.
سرهنگ محسن کریمی افزود: این دوره سهروزه با عنوان «طرح توانا» با هدف آموزش، توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و مهارتی گروههای جهادی برگزار شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان نیز در این مراسم گفت: دشمن در ماجرای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، در محاسبات خود دچار خطا شد.
سرهنگ بازوند ادامه داد: دشمنان در گوشه و کنار کشور انتظار آشوب و اغتشاش داشتند، اما ملت ایران با بصیرت و آرامش، نقشههای آنان را نقش بر آب کرد و نشان داد که پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار این کشور هستند.
وی تصریح کرد: هدف بعدی دشمنان، اجرای طرح موسوم به «خاورمیانه جدید» با محوریت قدرتنمایی رژیم صهیونیستی است، اما جبهه مقاومت و ملتهای آزاده منطقه، با الهام از فرهنگ ایثار و جهاد، اجازه تحقق چنین اهدافی را نخواهند داد.