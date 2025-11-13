پخش زنده
هوای امروز ۱۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه بیست و دوم آبان منتهی به ساعت ۹ صبح در شهرهای ملاثانی ۱۹۸، کوت عبدالله ۱۸۳، خرمشهر ۱۷۷، اهواز ۱۷۴، سوسنگرد ۱۷۲، آبادان ۱۷۰، ماهشهر ۱۶۶، شادگان ۱۶۳، هویزه ۱۶۱، شوشتر و اندیمشک ۱۵۵، بهبهان ۱۵۴، اندیکا و آغاجاری ۱۵۳ و دزفول ۱۵۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، هفتکل و شوش در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) و شهرهای امیدیه، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان و لالی در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.