استاندار اردبیل گفت: ظرفیت بالای کشاورزی و معدنی استان اردبیل، بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با کشور بلاروس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در ادامه رایزنیها با سفرای کشورهای هدف برای توسعه روابط و دیپلماسی اقتصادی، طی دیدار با سفیر بلاروس در ایران اظهار کرد: سطح بالای تولیدات صنعتی و معدنی استان، زمینهای ارزشمند برای انتقال فناوری و بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دانشبنیان در تعامل با فعالان اقتصادی بلاروس به شمار میرود.
وی با اشاره به حاصلخیزی خاک و تنوع بالای تولیدات کشاورزی استان اردبیل، افزود: بزرگترین شهرک گلخانهای کشور با مساحت ۱۶۰۰ هکتار در این استان در حال اجراست که میتواند فصل مشترک همکاری و تعامل میان اردبیل و بلاروس باشد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه محصولات کشاورزی و گلخانهای استان بازار مناسبی در کشورهای همسایه و حوزه قفقاز دارد، تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیتهای متنوع استان، به دنبال جذب سرمایهگذار و بازاریابی در کشورهای هدف هستیم.
امامی یگانه به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان و نمایشگاه بین المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ نیز اشاره و از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور بلاروس برای حضور در این رویدادها دعوت کرد.
دمیتری کالتسوف، سفیر بلاروس در ایران نیز با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورمان، گفت: سیاست دولت بلاروس بر توسعه روابط اقتصادی در بالاترین سطح استوار است و برای ایجاد روابط اقتصادی با استان اردبیل، شرکتهای بازرگانی بلاروس رایزنی خواهند کرد.