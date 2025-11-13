استاندار اردبیل گفت: ظرفیت بالای کشاورزی و معدنی استان اردبیل، بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور بلاروس است.

اردبیل و بلاروس در حوزه کشاورزی و معدن همکاری می‌کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در ادامه رایزنی‌ها با سفرای کشورهای هدف برای توسعه روابط و دیپلماسی اقتصادی، طی دیدار با سفیر بلاروس در ایران اظهار کرد: سطح بالای تولیدات صنعتی و معدنی استان، زمینه‌ای ارزشمند برای انتقال فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان در تعامل با فعالان اقتصادی بلاروس به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حاصلخیزی خاک و تنوع بالای تولیدات کشاورزی استان اردبیل، افزود: بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای کشور با مساحت ۱۶۰۰ هکتار در این استان در حال اجراست که می‌تواند فصل مشترک همکاری و تعامل میان اردبیل و بلاروس باشد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای استان بازار مناسبی در کشورهای همسایه و حوزه قفقاز دارد، تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع استان، به دنبال جذب سرمایه‌گذار و بازاریابی در کشورهای هدف هستیم.

امامی یگانه به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان و نمایشگاه بین المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ نیز اشاره و از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور بلاروس برای حضور در این رویدادها دعوت کرد.

دمیتری کالتسوف، سفیر بلاروس در ایران نیز با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورمان، گفت: سیاست دولت بلاروس بر توسعه روابط اقتصادی در بالاترین سطح استوار است و برای ایجاد روابط اقتصادی با استان اردبیل، شرکت‌های بازرگانی بلاروس رایزنی خواهند کرد.