مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اعلام کرد: طول بزرگراههای در حال احداث کشور از ۶۵۰۰ کیلومتر به ۷۸۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، صبح امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) در آیین افتتاح ۲۵ کیلومتر و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان کردستان، رشد قابل توجه پروژههای زیربنایی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
او با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: استان کردستان بهعنوان یکی از پنج استان واقع در کریدور بزرگراهی غرب کشور، سهمی ۳۲۵ کیلومتری از این مسیر ترانزیتی دارد که تاکنون حدود ۱۷۵ کیلومتر آن با صرف ۱۸ هزار میلیارد تومان تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیده، ۱۲۴ کیلومتر در دست اجرا و ۲۶ کیلومتر کنارگذر سنندج در حال مطالعه است.
بازوند افزود: امروز شاهد بهرهبرداری از ۲۵ کیلومتر از قطعات ۶ و ۹ محور میاندوآب–کرمانشاه با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر از قطعه ۸ با اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان هستیم.
وی هدف اجرای این طرح را ارتقای ایمنی مسیر، کاهش ۳۰ درصدی تصادفات، کاهش ۲۰ دقیقهای زمان سفر، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی و رونق اقتصادی استان دانست و افزود: این مسیر ضمن رفع نقاط حادثهخیز، موجب اتصال محورهای ترانزیتی و باری مناطق اقتصادی کشور به آبهای آزاد و کشورهای آسیای میانه میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت در تشریح ویژگیهای فنی طرح گفت: محدوده افتتاحشده شامل یک دستگاه تونل ۳۰۰ متری، یک پل خاص ۲۰ متری، ۸۲ دستگاه آبرو و بیش از ۱۶۶۰ متر دیوارسازی است. همچنین در این محدوده بیش از سه میلیون متر مکعب عملیات خاکی، ۱۴۵ هزار متر مکعب زیراساس، ۶۸ هزار متر مکعب اساس، ۳۲ هزار متر مکعب بتنریزی و ۹۷ هزار تن آسفالت اجرا شده است.
او در توضیح اهمیت کریدور غرب کشور اظهار کرد: این مسیر به طول ۱۴۸۳ کیلومتر از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی(ره) امتداد دارد و از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان عبور میکند. از این مقدار تاکنون ۱۱۳۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده، ۳۲۴ کیلومتر در حال اجرا و ۱۳۹ کیلومتر در مرحله مطالعه و مناقصه است.
بازوند با اشاره به افزایش سهم طرح های کردستان در اعتبارات ملی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کریدور غرب کشور تصویب شد که بیش از ۶۰ درصد آن (حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان) به طرح های کردستان اختصاص یافت. این سطح از تخصیص اعتبارات برای جبران عقبماندگیهای زیرساختی استان انجام شده است.
او افزود: در مجموع، ارزش طرح های در دست اجرای شرکت ساخت و توسعه در کردستان در حوزههای راه، بزرگراه و راهآهن از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته و با ادامه حمایتهای وزارت راه و شهرسازی، بخش عمدهای از نیازهای حملونقلی استان تا پایان دولت چهاردهم برطرف خواهد شد.
بازوند در پایان با اشاره به رشد شتاب زیرساختی کشور گفت: «در ابتدای وزارت خانم صادق ۶۵۰۰ کیلومتر بزرگراه در حال احداث بود و اکنون این رقم به ۷۸۰۰ کیلومتر رسیده است. این رشد چشمگیر نشاندهنده جهتگیری توسعهمحور وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سریع کریدورهای ملی است.»