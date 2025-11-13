پخش زنده
در دیدار سفیر ایران در پکن با معاون وزیر امور خارجه چین، درخصوص مسائل دو جانبه و راهکارهای ارتقاء روابط دو کشور و برنامه ریزی برای گرامیداشت ۵۵ مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین گفتوگو شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، رحمانی فضلی در این دیدار با تشریح آخرین تحولات ایران و منطقه، روابط ایران و چین را در این شرایط بسیار مهم دانست و با توجه به مسائل بین المللی و منطقهی بر اهمیت روابط تهران و پکن تاکید کرد.
سفیر ایران در چین با اشاره به اینکه سال آینده ۵۵ مین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور است از برنامه ریزی ویژه برای گرامیداشت این مناسبت در ایران و چین خبر داد و افزود: ۵۵ مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال آینده فرصتی برای ارتقای توسعه بیشتر روابط ایران و چین خواهد بود.
نماینده ویژه و تام الاختیار رئیس جمهور ایران در چین با بیان اینکه راهبرد روابط ایران و چین روز به روز پر رنگتر میشود، گفت: طرف ایرانی حاضر به همکاری با چین برای تقویت مبادلات دو جانبه و تعمیق همکاریها در زمینههای مختلف تحت اجماع مهم سران دو کشور است.
معاون وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار با اشاره به دیدار اخیر سران دو کشور گفت: روسای جمهور ایران و چین در یکسال گذشته، دوبار برای رسیدن به اجماع مهم در مورد تعمیق روابط چین و ایران و ایجاد دستورالعملهای استراتژیک ملاقات کردهاند و ما مکلف به اجرایی کردن این توافقات هستیم.
آقای «میائو دی او» با اشاره به فرا رسیدن ۵۵ مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین گفت: پکن حاضر است دست در دست با تهران در راستای تقویت همکاریهای دو جانبه و چند جانبه تلاش کرده و مشارکت استراتژیک جامع بین چین و ایران را به سطح بالاتری ارتقا دهد.