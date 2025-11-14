پخش زنده
آخرین فرصت برای شرکت در رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج زنجان؛ ۲۸ آبانماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان زنجان با هدف شناسایی، حمایت، توانمندسازی، شبکهسازی و ارائه استعدادها و ایدههای برتر بسیجیان و عموم مردم در حوزه تولیدات تخصصی دیجیتال برگزار میشود.
این رویداد گامی مؤثر در جهت ایجاد نهضت تولید محتوای ارزشی، ساماندهی و عملیات هماهنگ در زمینه تولید حجم انبوهی از محتواهای رقابتی در فضای مجازی است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این رویداد همچنین با هدف کمک به تسهیل اشتغال، رونق و حمایت از کسبوکارهای مجازی و اجرای رزمایش هماهنگ برای تشکیل فرماندهی و کنترل واحد عملیات در فضای مجازی برگزار خواهد شد.
این رویداد در پنج بخش تخصصی طراحی شده است:
۱. بخش پویانمایی (الف): شامل تولیدات دوبعدی و سهبعدی؛ (ب): شامل آثار موشن گرافی، کامیک موشن و استاپ موشن؛
۲. بخش موشن گرافی
۳. بخش بازیهای ویژه تلفن همراه
۳. نرمافزارهای موبایلی؛
۴. بخش هوش مصنوعی: شامل تولیدات مبتنی بر فناوریهای نوین در حوزه پویانمایی و پوسترهای مفهومی؛
۵. بخش تولیدات مردمی: آثار خلاقانه تولیدشده توسط اعضای بسیج و علاقهمندان عرصه فرهنگ دیجیتال.
داوطلبان علاقهمند به شرکت در این رویداد میتوانند با ثبتنام در سایت Event.BsjMajazi.ir در این رقابت شرکت کنند. آخرین مهلت ثبتنام تا ۲۸ آبانماه میباشد.
این رویداد در آذرماه بهصورت حضوری در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.
برندگان این جشنواره پس از داوری اولیه به مرحله استانی راه خواهند یافت و برگزیدگان نهایی در آیین اختتامیه جشنواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری میتوانند با دبیرخانه این رویداد به شماره ۳۳۴۷۲۳۲۱ تماس بگیرند.