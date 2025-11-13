فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۴ سارق مرتبط با سرقت‌های به وقوع پیوسته شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای خودرو و کشف ۵ دستگاه خودروی سرقتی در پی اجرای طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان خبر داد. ؛ فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای خودرو و کشف ۵ دستگاه خودروی سرقتی در پی اجرای طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ “محمدعلی مهرآفزا” در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار ویژه مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پرتلاش پلیس آگاهی با به‌کارگیری اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی هویت و محل اختفای ۴ سارق مرتبط با این سرقت‌ها شدند که پس از هماهنگی کامل با مرجع قضایی، طی دو عملیات جداگانه، متهمان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان با اشاره به اعترافات متهمان، تصریح کرد: سارقان به سرقت ۵ دستگاه خودروی مسروقه اعتراف کردند.

سرهنگ مهرآفزا در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی، جهت طی مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی، تحویل مراجع قضایی شدند.