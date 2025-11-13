رئیس‌جمهور ونزوئلا، با امضای قانون ایجاد فرماندهی دفاع یکپارچه، رسماً دکترین دفاع همه‌جانبه این کشور را نهادینه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، مادورو هنگام امضای این قانون اظهار داشت: از این لحظه، باید فرماندهی دفاع یکپارچه که کلیه نهاد‌های دولتی، نهاد نظامی و تمام قدرت مردمی را گرد هم می‌آورند، فعال شود. این فرماندهی باید ساختار خود را شکل داده و برای آمادگی کامل وارد عمل شوند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد که امضای این قانون، گامی در جهت توسعه "دکترین بومی و مفهوم توسعه یکپارچه برای حفظ صلح" در برابر "جنون امپریالیستی" و "جنگ روانی دائمی و شکست‌خورده" است.

وی این قانون را پایه‌گذار یک "شکل نوین سازمانی برای صلح و حاکمیت ونزوئلا" توصیف کرد که تمام سطوح دولت (ملی، ایالتی و شهری) را در بر می‌گیرد و هدف آن "آمادگی یکپارچه ملت در برابر هرگونه تهدید مسلحانه و غیرمسلحانه" است.

مادورو با لحنی قاطع افزود: اگر به عنوان یک جمهوری و یک ملت، مجبور شویم برای دفاع از این میراث مقدس آزادی‌بخشان وارد مبارزه مسلحانه شویم، ما برای پیروزی و موفقیت از مسیر میهن‌پرستی و شجاعت، آماده خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی از فعال‌سازی این فرماندهی‌ها، همانند اقدامات قبلی مانند سازماندهی "مقاومت مردمی طولانی‌مدت" و آماده‌سازی بیش از هشت میلیون نفر در سراسر کشور، صرفاً "تضمین صلح ملی" از طریق ایجاد بازدارندگی است. این ساختار جدید بر پایه "ادغام کامل مردمی-نظامی-پلیسی" استوار است.