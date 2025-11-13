پخش زنده
پژوهشگران یک شرکت دانشبنیان، با طراحی و ساخت دستگاههای فریزدرایر (خشککن انجمادی) و سیستمهای اتولودینگ، گامی مؤثر در مسیر بومیسازی تجهیزات پیشرفته دارویی و غذایی کشور برداشته و موفق شدهاند جایگاه ویژهای در بازار داخلی و منطقهای به دست آورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فریزدرایر یا خشککن انجمادی، از تجهیزات کلیدی در صنایع دارویی و غذایی محسوب میشود. این دستگاه با انجماد مواد و تبخیر تدریجی رطوبت در شرایط خلأ، موجب حفظ کیفیت مواد حساس به حرارت میشود و یکی از پرکاربردترین فناوریها در فرآیندهای تولید و نگهداری محصولات دارویی است. شرکت با بهرهگیری از دانش فنی بومی، توانسته است دستگاههایی تولید کند که از نظر کیفیت با نمونههای خارجی رقابت میکنند و در بسیاری از موارد از آنها برتری دارند.
غلامرضا حسینی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان گفت: در حوزه طراحی و ساخت فریزدرایرهای دارویی، این شرکت در حال حاضر رقیب داخلی ندارد و تنها رقابت آن با تولیدکنندگان چینی، هندی و اروپایی است.
او اظهار کرد: محصولات ما از نظر کیفیت در سطحی بالاتر از نمونههای چینی و هندی قرار دارند و از نظر قیمت نیز رقابتیتر هستند. در مقابل، برندهای اروپایی با قیمتهای بسیار بالا و الزامات خاص بازار خود فعالیت میکنند و در سطح دیگری از تقاضا قرار دارند. طراحی اختصاصی دستگاههای ما توسط متخصصان داخلی انجام شده و به همین دلیل امکان اعمال تغییرات نرمافزاری یا فنی مطابق با نیاز مشتری، بهراحتی و با هزینه کمتر فراهم است.
وی در ادامه گفت: در بخش سیستمهای کنترلی و فناوریهای برودتی نیز تلاش کردهایم همواره از نسل جدید تجهیزات استفاده کنیم. در حالی که بسیاری از رقبا هنوز از فناوریهای نسل گذشته استفاده میکنند، ما در این بخش از فناوریهای روز بهره میگیریم. در کنار تولید فریزدرایر و سیستم اتولودینگ، تیم تحقیق و توسعه شرکت در حال بررسی بومیسازی دستگاههای فیلینگ تزریقی و ایزولاتور است و امیدواریم تا پایان سال جاری این محصولات نیز به سبد تولیدات ما اضافه شود.
مدیرعامل این شرکت با اشاره به روند رشد این مجموعه گفت: تمرکز ما بر فعالیتهای مهندسی، تحقیق و توسعه و برونسپاری خدمات تولیدی است تا منابع شرکت در مسیر ارتقای فنی و توسعه نیروی انسانی هزینه شود. یکی از ویژگیهای متمایز شرکت ما، برخورداری از تیم مهندسی منحصربهفرد در حوزه ماشینسازی دارویی است که از نظر تجربه، تخصص و توان اجرایی، در سطح بالایی قرار دارد.» او افزود: همواره تلاش کردهایم شرایط مطلوبی از نظر حقوق و مزایا برای پرسنل فراهم کنیم و برای نیروهای نخبه مجموعه نیز شأن و جایگاه ویژهای قائل هستیم. در کنار حقوق و پاداش منصفانه، مهمترین عامل ماندگاری نیروهای متخصص، ترسیم آیندهای روشن و فراهم کردن فرصت یادگیری مداوم است. ما پروژههای هایتک را تعریف کرده و با شرکتهای خارجی در زمینه تولیدات مشترک همکاری میکنیم تا مهندسان شرکت بتوانند تجربه بینالمللی کسب کرده و در معرض یادگیری مداوم قرار گیرند.
حسینی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، کارخانه جدید شرکت افتتاح شد. اکنون علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، تمرکز بر برندینگ و صادرات به کشورهایی مانند روسیه و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر مدل جدیدی از صادرات از طریق کنسرسیومهای جهانی را دنبال میکنیم و همکاریهایی با یک شرکت هندی برای ورود به بازار خاورمیانه از جمله عراق، امارات و عمان آغاز کردهایم.
مدیرعامل این شرکت با اشاره به نقش حمایتی صندوق نوآوری گفت: یکی از اقدامات ارزشمند این صندوق، برپایی پاویون شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای بینالمللی است. بسیاری از شرکتها توان پرداخت هزینههای حضور در نمایشگاههای خارجی را ندارند و صندوق با فراهم کردن این امکان، زمینه شناخت بازارهای جهانی را ایجاد کرده است. ما در شهریور ۱۴۰۲ با حمایت صندوق در نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی ازبکستان (UZMEDEXPO ۲۰۲۳) حضور یافتیم. هرچند به دلیل اشباع بازار آسیای میانه توسط چین، تصمیم گرفتیم تمرکز صادراتی خود را تغییر دهیم، اما از این حضور تجربیات ارزشمندی به دست آوردیم.
وی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری تاکنون خدمات متنوعی از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، نمونهسازی و ضمانتنامهها را در اختیار شرکت ما قرار داده است. پیشنهاد میکنم این صندوق برای شرکتهایی که پتانسیل رشد جهشی دارند، برنامههای حمایتی ویژهای در نظر بگیرد. اگر چنین حمایتهایی صورت گیرد، چند شرکت میتوانند جهش بزرگی در مقیاس ملی رقم بزنند.