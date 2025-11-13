به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی روز گذشته یک فقره تصادف رانندگی منجر به فوت در شهر اراک به وقوع پیوست. ؛ روز گذشته یک فقره تصادف رانندگی منجر به فوت در شهر اراک به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، یک دستگاه خودروی پراید در خیابان نمک‌کوری‌ها، روبه‌روی هنرستان ساعی، با دیوار برخورد کرد.

تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاه صیادی‌زاده بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند. راننده مرد ۶۰ ساله این سانحه، در محل اولیه توسط پرسنل اورژانس احیا و تحت مراقبت‌های فوری پزشکی به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اراک منتقل شد.

متأسفانه با وجود تلاش‌های گسترده و مستمر کادر درمان بیمارستان، این راننده به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.