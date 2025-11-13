سرزمین وحی میزبان زائران کهگیلویه و بویراحمد
مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: سومین کاروان زائران عمره مفرده استان به سرزمین وحی اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیدمحسن قوامینژاد در حاشیه اعزام سومین کاروان زائران عمره مفرده کهگیلویه و بویراحمد به سرزمین وحی، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، مرحله دوم اعزام زائران عمره مفرده استان از مهرماه سال جاری آغاز شده و تاکنون موفق به اعزام سه کاروان به سرزمین وحی شدهایم.
وی با اشاره به اینکه در ماه آینده هم دو کاروان دیگر در تاریخهای ۷ و ۱۱ آذرماه، عازم عربستان خواهند شد، افزود: این کاروانها متشکل از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، زوجهای جوان و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج عمره و دیگر ارگانهای دارای سهمیه هستند.
مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پیشبینی میشود روند اعزام کاروانهای عمره تا پایان سال ۱۴۰۴، با میانگین ماهی دو کاروان بهطور مستمر ادامه پیدا کند.
تأکید بر ثبتنام بهموقع حج تمتع ۱۴۰۵
وی با اشاره به فرآیند پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵، تاکید کرد: پیرو اطلاعیههای قبلی، همه دارندگان سند ودیعهگذاری حج تمتع تا پایان ۳۰ بهمنماه ۱۳۸۶ و همچنین دارندگان سهمیه خانواده شهدا و جانبازان، به دلیل محدودیت زمانی، باید هرچه سریعتر به سامانه my.haj.ir و Kb.haj.ir مراجعه و نسبت به پیشثبتنام خود اقدام کنند.
قوامی با اشاره به اینکه افرادی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند، میتوانند به دفاتر زیارتی مجاز تحت نظر سازمان حج و زیارت در سطح استان مراجعه کنند، تاکید کرد: لازم است همشهریان گرامی از مراجعه به کاروانهای غیرمجاز «آزادبرها» برای ثبتنام سفر به عتبات، جداً خودداری کنند.