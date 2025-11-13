پخش زنده
فرماندار سرعین از هوشمندسازی همه مدارس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل فرماندار سرعین گفت: همه مدارس شهرستان به تجهیزات هوشمند مجهز شده اما در برخی مدرسهها فقط چند کلاس مانده است و آنها نیز تا پایان سال جاری از امکانات لازم نظیر رایانه و لوازم جانبی برخوردار خواهند شد.
باقر باقرزاده اظهار کرد: ۱۱۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس سرعین اختصاص یافته است و علاوه بر آن با حمایت های استاندار و نمایندگان مجلس، کلاس های باقیمانده نیز تا پایان سال جاری هوشمند خواهد شد و این امر سبب تحول در آموزش و پرورش شهرستان خواهد شد.
وی ادامه داد: سرعین در بحث مدرسهسازی جزو شهرستانهای سرآمد است و با تکیه بر توان مردمی و خیران مدرسهساز در حال حاضر هیچ گونه مدرسه سنگی و کانکسی وجود ندارد و تمام فضاهای آموزشی بهینهسازی شده است.
وی افزود: برای استانداردسازی مدرسهها با کمک خیران و بسیج سازندگی در شهرستان سرعین برنامهریزی و مدارس روستاهای اوجور و الداشین آماده بهرهبرداری شده است و مدرسه روستای سیین نیز بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.