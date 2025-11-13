پخش زنده
براساس مدلهای پیشبینی، سکون جوی باعث انباشت آلایندهها میشود؛ اما سامانه بارشی جدید از غرب کشور وارد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که استان مرکزی تا صبح روز شنبه هفته آینده تحت تأثیر شرایط جوی پایدار و سکون نسبی هوا خواهد بود.
افزایش آلودگی هوا: این پایداری جوی، پتانسیل بالایی برای انباشت آلایندههای جوی به همراه دارد و به تبع آن، شاخصهای آلودگی هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان در برخی ساعات افزایش خواهد یافت. از این رو، توصیههای بهداشتی به گروههای حساس همچنان پابرجاست.
ورود سامانه بارشی و کاهش دما: آخرین خروجی مدلها حاکی از ورود یک سامانه بارشی از نوار غربی کشور از اواخر وقت جمعه و بامداد شنبه است. این سامانه در سه روز ابتدایی هفته آینده، مناطقی از غرب و شمال غرب کشور و دامنههای زاگرس و البرز را تحت تأثیر قرار میدهد. اگرچه این سامانه با شدت کمتر استان مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بارشهایی (عمدتاً باران) بهویژه در ساعاتی از روز شنبه خواهد شد، اما لازم است تدابیر لازم اتخاذ شود.
با توجه به وقوع احتمالی اولین بارش پاییزی، این بارشها میتواند منجر به لغزندگی شدید سطح معابر و جادهها و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی باقیمانده شود.
وزش باد و افت دما: همچنین، به دلیل جابجایی تودههای هوا ناشی از این سامانه، سرعت وزش باد طی روز یکشنبه افزایش خواهد یافت. متعاقباً، با ریزش هوای سرد، دمای هوا در استان طی فعالیت سامانه و پس از عبور آن کاهش خواهد یافت.