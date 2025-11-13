پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو طرح تأمین آب شهرهای جیرفت، کهنوج، شهرک انصارالمهدی جیرفت وسد انحرافی نجفآباد جیرفت را افتتاح کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، علیرضا عبدیان مدیرعامل آبفای استان کرمان در مراسم افتتاح این طرح گفت: برای پایداری آب آشامیدنی در شهرهای جیرفت و کهنوج ۴ حلقه چاه حفر و تجهیز و ۲۶.۴ کیلومتر لوله و ۵۰۰ متر خط برق اجرا شد.
علیرضا عبدیان افزود: این طرح با هزینه ۶۸ میلیارد تومانی برای حل مشکلات تامین آب آشامیدنی اهالی شهرهای جیرفت، کهنوج و شهرک انصارالمهدی جیرفت است.
سد انحرافی نجفآباد جیرفت با طول سرریز ۱۹۲ متر و ارتفاع ۶ متر از کف حوضچه آرامش، هم با حضور وزیر نیرو و مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
عباس علیآبادی در آیین بهرهبرداری از این طرح، با تاکیدبراستفاده بهتر از سرمایهگذاری در بخش آب گفت: باید زمینه برای پذیرش سرمایهگذاری فراهم شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان اعلام کرد : این طرح برای انحراف، تأمین و انتقال آب با استفاده از کانالی به طول ۵۲۰۰ متر برای تأمین آب اراضی زیر پوشش کانال انتقال آب و همچنین تأمین آب انهار سنتی بهجرد و جهاد ونیزجلوگیری از تخریب سردهنههای نهرهای سنتی در زمان سیلابها، کاهش هزینههای بهرهبرداری و لایروبی کانالهای سنتی و مدیریت هدفمند توزیع آب در دشت جیرفت طراحی و اجرا شده است.
حمید علیدادی سلیمانی افزود : با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر کنترل برداشتهای غیرمجاز از رودخانه هلیل، سالانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب صرفهجویی خواهد شد که این میزان نقش مهمی در تأمین آب آشامیدنی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در آینده ایفا میکند.
بگفته وی : سد انحرافی نجفآباد با طول سرریز ۱۹۲ متر و ارتفاع ۶ متر از کف حوضچه آرامش و پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد، نمونهای از تلاش متخصصان صنعت آب کشور است و اجرای آن رضایت کشاورزان، حقابهبران و سایر ذینفعان را در پی دارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان تبدیل شبکه نیمهمدرن پاییندست به شبکه مدرن، تسهیل بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات انتقال و توزیع آب، ارتقای بهرهوری، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از مهاجرت جوانان و ایجاد اشتغال پایدار را از دستارهای طرح برشمرد.
بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد: سد انحرافی نجفآباد برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان و حقابهداران استفاده خواهد شد.
در سفر امروز وزیر نیرو به جنوب کرمان طرحهایی از جمله، تامین آب آشامیدنی ۳۰ روستای جنوب کرمان، پست برق ۳۲ کیلو وات میانداران، تامین آب سایت ۱۷۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در کهنوج به بهرهبرداری میرسد.