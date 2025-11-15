شهردار اردبیل از احداث ۲۳ پارک و بوستان در سطح شهر خبر داد و گفت: با حمایت‌های ویژه شورای اسلامی شهر و اقدامات گسترده، ۳۴ هکتار به فضای سبز افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محمود صفری اظهار کرد: پارک‌ها و بوستان‌ها طی سه سال اخیر احداث شده و ایجاد چند پارک دیگر نیز تا پایان امسال با هدف ارتقای زیست‌پذیری شهر، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان احداث خواهد شد.

وی افزود: توسعه متوازن فضاهای سبز در مناطق مختلف شهر اردبیل از اولویت‌های اصلی شهرداری است و حمایت شورای اسلامی شهر به تلاش‌های حوزه خدمات شهری سرعت و قوت می‌بخشد.

وی ادامه داد: شهرداری اردبیل در سال جاری ۲۶ هزار و ۳۰ میلیارد ریال در بخش پروژه‌های عمرانی و در اجرای ۶ مأموریت اصلی شهرداری در حوزه‌های کالبدی و شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، حمل‌ و نقل و ترافیک، خدمات مدیریت و اجتماعی و فرهنگی صرف شده است.

صفری تامین و تحقق بودجه را در پیشبرد طرح های عمرانی موثر دانست و گفت: ۹۴ درصد بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری محقق شده و این نتیجه هم‌افزایی و تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: تداوم این رویکرد منسجم می‌تواند زمینه‌ساز تحولی پایدار در منظر شهری و خدمات عمومی در سال‌های آینده باشد.

شهردار اردبیل تصریح کرد: منابع تأمین اعتبار متمم بودجه ۱۴۰۳ شهرداری ۳۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون ۳۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال، معادل ۹۴ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده، تحقق یافته است.