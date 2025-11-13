پیش بینی تولید یک میلیون دوز واکسن تب برفکی جدید تا دوماه آینده
معاون تولید موسسه رازی گفت: پیشبینی میشود تا دی ماه امسال، موسسه رازی دست کم یک میلیون دوز واکسن را به سازمان دامپزشکی تحویل دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون تحقیق و تولید فرآوردههای بیولوژیک موسسه رازی از تولید واکسن جدید تب برفکی با ویروس غیر بومی و خارجی، در این موسسه خبر داد و گفت: با همکاری شبانهروزی تیمهای تحقیقاتی، این واکسن برای کنترل اپیدمیهای جدید در کشور تولید و به سازمان دامپزشکی تحویل خواهد شد.
مجتبی محرمی درباره تولید واکسن جدید تب برفکی با ویروس خارجی (اگزوتیک) اظهار کرد: این ویروس جدید غیر بومی به دلیل تغییرات ژنتیکی، بسیار حاد بوده و خسارات سنگینی را به دامداریهای در گیر بیماری وارد کرده است.
وی با بیان این که این ویروس جدید از خارج وارد کشور شده و به شدت در دامها تلفات ایجاد کرده است، گفت: خوشبختانه موسسه رازی به موقع توانست این ویروس را از یک دامداری مبتلا جداسازی و پس از آنالیز و آزمایشهای دقیق، بذر واکسن مورد نظر را تولید کند.
محرمی، توضیح داد: این واکسن با همکاری تیمهای تحقیقاتی موسسه رازی و در زمان کوتاهی به مرحله تولید رسید و مجموعهای بالغ بر ۱۰ نفر از محققان ما به صورت شبانهروزی روی این پروژه کار کردند. همچنین تولید بذر این واکسن حدود یک ماه زمان برد و اکنون در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفته است.
معاون تحقیق و تولید فراوردههای بیولوژیک موسسه رازی، تاکید کرد: موسسه رازی به منظور کمک به کاهش بحران، برنامهریزی کرده تا از ماه آینده واکسن با ویروس جدید را به بازار عرضه کند و در اختیار دامداران و سازمان دامپزشکی قرار دهد.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود تا دی ماه سال جاری، موسسه رازی دست کم یک میلیون دوز واکسن را به سازمان دامپزشکی تحویل دهد.
به گفته محرمی، این ویروس جدید علاوه بر ایجاد ضایعات دهانی و ضایعاتی در پا، مشکلاتی در سیستم تناسلی دامها به وجود میآورد که به سقط جنین و کاهش شدید تولیدات دامی منجر میشود و این مشکلات علاوه بر خسارات اقتصادی، تهدیدی جدی برای صنعت دامداری کشور است.