رئیس سازمان صدا و سیما در بازدید از مرکز تولیدات مردمی بر توسعه شبکه‌ های ارتباطی «متم» با تولیدکنندگان مستقل و تقویت چرخه ایده تا پخش در مراکز استان‌ ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان صدا و سیما، پیمان جبلی امروز با حضور در واحد «متم»، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ های مرکز تولیدات مردمی رسانه ملی قرار گرفت.

در این بازدید، گزارشی از طرح‌ های مشترک با نهادهای مردمی، شیوه جذب و حمایت از گروه‌ های تولید خارج از سازمان و جریان‌ سازی‌ های محتوایی در حوزه‌ های فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

جبلی بر توسعه شبکه‌ های ارتباطی «متم» با تولیدکنندگان مستقل و تقویت چرخه ایده تا پخش در سراسر مراکز استان‌ ها تأکید کرد.