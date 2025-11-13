استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های تجارت، صنعت و کشاورزی گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور دیپلماسی اقتصادی را به‌ عنوان راهبرد اصلی مدیریت استان در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت:بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور، دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان راهبرد اصلی مدیریت استان در دستور کار قرار داده‌ایم تا تامین کالا‌های اساسی و مدیریت بهینه منابع با رویکردی منطقه‌محور انجام شود.

وی گفت:در همین راستا در ماه‌های اخیر میزبان جمعی از وزرای دولت، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مقامات ملی بوده‌ایم تا بستر توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی استان با کشور‌های همسایه و منطقه قفقاز فراهم شود.

سرمست افزود:آذربایجان‌شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، خاستگاه تاریخی تولید، تجارت و کشاورزی در کشور است و می‌تواند نقش‌آفرینی موثری در اقتصاد منطقه‌ای داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشینه مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای نوری از بدنه وزارت جهاد کشاورزی برخاسته‌اند و در دوران نمایندگی مجلس نیز با مسائل و چالش‌های استان به‌خوبی آشنا بودند. قطعاً در جریان این سفر از نزدیک در جریان مشکلات و ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان قرار خواهند گرفت.



وی یکی از خواسته‌های اصلی استان را تفویض اختیارات لازم برای واردات نهاده‌های دامی، غلات و کالا‌های اساسی عنوان کرد و گفت:این موضوع در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم مطرح شده است تا استان‌ها بتوانند با چابکی بیشتر در تامین نیاز‌های ضروری مردم اقدام کنند.

سرمست با قدردانی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی در شرایط بحرانی اخیر گفت: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه وزارت جهاد کشاورزی با تامین به‌موقع اقلام اساسی از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری کرد و همراهی آن وزارتخانه نقش مهمی در آرامش بازار استان داشت.

وی تاکید کرد: در حوزه توسعه کشاورزی طرح‌های متعددی در استان در دست اجراست که برای تحقق کامل آنها، پشتیبانی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی ضروری است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای رونق صادرات یادآور شد: آذربایجان شرقی این توان را دارد که نه‌ تنها در تامین کالا‌های اساسی کشور نقش‌آفرینی کند، بلکه با توسعه صادرات، محصولات کشاورزی تولیدکنندگان را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به بازار‌های هدف منطقه‌ای و بین‌المللی برساند.

وی با بیان اینکه دعوت از وزرای مختلف بر همین اساس و برای آشنایی نزدیکتر آنان با ظرفیت‌های استان انجام می‌شود گفت: امروز آذربایجان‌شرقی به شاهراه حضور وزرا و مقامات ملی تبدیل شده است و این حضور می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، تجارت و کشاورزی در استان شود.

سرمست اظهار امیدواری کرد: در شرایط کنونی کشور با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مدیریت بهینه منابع بتوانیم ضمن حفظ ثبات بازار، مسیر توسعه پایدار استان را هموار کنیم.