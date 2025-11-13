پخش زنده
مدیر سازمان آتشنشانی بجنورد از مهار آتشسوزی اتوبوس در کمربندی بجنورد به سمت آشخانه خبر داد و گفت : با سرعت عمل به موقع آتش نشانان آتش مهار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی یکدل گفت: ساعت ۷ و ۳ دقیقه صبح روز ۲۲ آبانماه، وقوع آتشسوزی یک دستگاه اتوبوس در کمربندی بجنورد به سمت آشخانه به مرکز پیام این سازمان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه اکیپ عملیاتی از ایستگاههای شماره ۵، ۳ و ایستگاه مرکزی به محل اعزام شدند.
یکدل ادامه داد: با حضور سریع نیروهای عملیاتی و تلاش هماهنگ آتشنشانان، حریق در مدت کوتاهی مهار و از گسترش آتش به سایر بخشهای خودرو جلوگیری شد.