با هدف بهبود روند ارائه خدمات به شهروندان تهرانی، با حضور نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ در ۱۱ نقطه از منطقه سعادت آباد، شبکه توزیع برق این منطقه اصلاح و بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صبح امروز بخشهای گستردهای از شبکه برق منطقه دو تهران بهسازی شد طی این مانور که صبح روز پنج شنبه؛ ۲۲ آبان ماه به صورت ضربتی برگزار شد بخشهای فرسوده یا آسیب دیده شبکه، تعمیر و اصلاح شده و با تعویض تجهیزات فنی، اصلاح و تعدیل بار، شستشوی ترانسها و پستهای برق، شاخه زنی اشجار، ایمن سازی شالترها و پایه ها، رفع اتصالات سست و سایر اقدامات انجام شده است.
همچنین شبکه این منطقه در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی تقویت و همچنین تاب آوری شبکه در برابر شرایط بحران به عنوان بخشی از برنامههای برق پایتخت به منظور گذر از پیک تابستان سال آینده افزایش یافت