به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به‌همراه مدیران کل آموزش‌وپرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از طرح نیمه‌تمام دبیرستان شبانه‌روزی روستای آغ‌بلاغ اشنویه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت و پیشرفت عملیات اجرایی این طرح بررسی و مشکلات مربوط به تأمین اعتبار و روند تکمیل آن مطرح شد.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح تأکید کرد و گفت: احداث و تجهیز مدارس شبانه‌روزی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار از اولویت‌های دولت در توسعه عدالت آموزشی است.

این مدرسه با حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی درزمینی به مساحت ۵۳۳۵ متر مربع در حال ساخت است که ۱۲۸۵ متر آن به ساختمان آموزشی و مابقی آن به خوابگاه و ساختمان سرایداری اختصاص یافته است.

دبیرستان شبانه‌روزی روستای آغ‌بلاغ با هدف فراهم‌سازی شرایط تحصیل دانش‌آموزان روستا‌های اطراف در حال اجراست و با تکمیل آن، ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان و آموزش دانش‌آموزان در این منطقه ایجاد خواهد شد.