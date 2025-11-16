با تلاش مستمر حوزه سیار مخابرات منطقه زنجان، سایت جدید و پرسرعت همراه اول در روستای قره تپه از توابع بخش قره پشلو نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر مخابرات زنجان گفت:سایت جدید همراه اول با هدف توسعه آنتن دهی و پوشش تلفن همراه در روستای قره تپه به بهره برداری رسید.

شبستانی افزود: راه اندازی سایت جدید با فناوری‌های ۴ G، با هدف رفع محرومیت‌های ارتباطی و توسعه در مناطق روستایی و نیز تامین پهنای باند پایدار همراه اول در این مناطق صورت گرفت.

این طرح توسعه ارتباطات با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال از محل طرح های توسعه ارتباطات روستایی USO توسط مخابرات منطقه زنجان اجرا و راه اندازی شد.

با اجرای این طرح اتصال به اینترنت پرسرعت و پهنای باند در روستای قره تپه از توابع بخش قره پشلو و مناطق اطراف ارتقاء یافت.