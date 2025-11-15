پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: سرمایهگذاران در حوزه گردشگری از پرداخت هزینه تغییر کاربری اراضی معاف هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری اظهار کرد: به عنوان بخش دولتی مکلف هستیم زیرساختهای سرمایهگذاری گردشگری از جمله آب، برق، راه و گاز را تامین کنیم و تسهیلات و اعتبارات لازم به مقدار کافی از صندوق توسعه ملی و از محل سفر رییس جمهور به استان تامین شده است.
وی افزود: همایش سرمایهگذاری بینالمللی در اردبیل از پنجم تا هفتم آذرماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود و مسئولیت کمیته گردشگری و خدمات شامل حوزههای گردشگری، صنایع دستی، خدمات و عمران شهری، پزشکی، ورزشی و فرهنگی به عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گذاشته شده و بیانگر اهمیت و گستردگی صنعت گردشگری است.
وی ادامه داد: تمام فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله احداث هتلهای پنج ستاره و اردوگاهها و مجتمعهای گردشگری را شناسایی و احصا کردهایم و در همایش معرفی خواهد شد.
جباری گفت: سرمایهگذاری در مراکز آب درمانی و مراکز گردشگری سلامت با هدف ایجاد دهکده و قطبهای سلامت از اولویتهای اصلی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است تا با راهاندازی آنها مجموعهای از خدمات مورد نیاز به مسافران ارائه شود.
او تصریح کرد: تمام استعلامات و اقدامات لازم برای حداقل ۲۰ فرصت سرمایهگذاری به صورت بینام در حوزه گردشگری و خدمات انجام و مجوزهای لازم اخذ شده است و تلاش خواهد شد به سرمایهگذاران معرفی و با عقد تفاهمنامه عملیات اجرایی طرحها آغاز شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل بیان کرد: پیش نویس تفاهمنامهها آماده شده و امیدواریم در مدت برگزاری همایش منجر به امضای تفاهمنامه شود و با عملیاتی کردن طرحها شاهد توسعه زیرساختهای گردشگری استان باشیم.