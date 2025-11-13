چیتاب، بهشت پنهان کشاورزی ایران به روایت شکرانه
جشنواره شکرانه محصولات کشاورزی با هدف تکریم تولیدکنندگان و معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه چیتاب برگزار میشود.
مهدخت حبیبی افزود: این رویداد فرصتی است برای نمایش دستاوردهای کشاورزان سختکوش منطقه که با اتکا به توان داخلی، گامهای استواری در جهت خودکفایی و کاهش وابستگی برداشتهاند.
وی با بیان این که برگزاری این جشنواره نشان از عزم جدی مسئولان برای حمایت همهجانبه از فعالان عرصه تولید دارد، گفت: جشنواره شکرانه محصولات کشاورزی، جلوهای از ظرفیتهای عظیم و بالقوه بخش کشاورزی در منطقه است که با همت و غیرت تولیدکنندگان خوشنام این منطقه به فعلیت درآمده است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد افزود: شهر چیتاب با برخورداری از آب و هوای معتدل و منابع آبی مناسب، استعداد بالایی در تولید محصولات باغی و زراعی باکیفیت دارد و این جشنواره، علاوه بر کمک به فروش محصولات، فرصتی برای شناساندن ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی منطقه به سرمایهگذاران ایجاد میکند.
وی برگزاری چنین جشنوارههایی را گامی موثر در جهت توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و نهایتاً تحقق اقتصاد بدون وابستگی به نفت دانست.