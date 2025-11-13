پخش زنده
همایش «صد سال خدمت و مجاهدت حوزوی» با حضور نمایندگانی از گروه های جهادی حوزوی از استان های سراسر کشور در مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر همایش صد سال خدمت و مجاهدت حوزوی گفت: بیش از ۴۰۰ نفر از مسئولان گروه های جهادی استان های کشور و مدیران گروه های جهادی حوزوی سراسر کشور به مدت ۴ روز در مشهد در این همایش حضور دارند.
سید علی اصغر موسوی افزود: هدف از برگزاری این همایش هم افزایی گروه های جهادی و برنامه های پیش روی حوزه های علمیه است.
وی ادامه داد: این گروه های جهادی حوزوی در ۸ عرصه مختلف از جمله عمران، محیط زیست، فرهنگ و تبلیغ، بهداشت، آموزش، مواسات و خیریه فعالیت می کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: در کشور بیش از ۲۰۰۰ گروه جهادی حوزوی در عرصه های مختلف در حال خدمت رسانی به مردم هستند.