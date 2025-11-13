تجمل گرایی ترامپ و ساخت و ساز ۳۰۰ میلیون دلاری او در کاخ سفید، همزمان با تعطیلی بی سابقه ۴۳ روزه دولت آمریکا مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، تجمل گرایی ترامپ و ساخت و ساز ۳۰۰ میلیون دلاری او در کاخ سفید، همزمان با تعطیلی بی سابقه ۴۳ روزه دولت آمریکا مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفته است.. این در حالی است که با وجود تصویب لایحه بودجه یک ماهه در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا هنوز کارکنان دولت آمریکا حقوقی دریافت نکرده‌اند.