فرشته حسنزاده نماینده کشورمان در ادامه سومین روز رقابتهای مویتای بازیهای همبستگی اسلامی، حریف لبنانی خود را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمهنهایی این رقابتها، حسنزاده مقابل کوچکاریان از لبنان قرار گرفت و با برتری قاطع در هر سه راند، پیروزی خود را با نتیجه نهایی ۳۰ بر ۲۶ به ثبت رساند. او راند نخست را جنگنده ظاهر شد و نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود خود پایان داد، در راند دوم نیز با برتری ۱۰ بر ۹ پیش افتاد و در راند سوم با نمایش قدرت و غیرت مثالزدنی، ۱۰ بر ۹ دیگر را رقم زد تا مقتدرانه به فینال صعود کند.
این در حالی است که حسنزاده روز گذشته در نخستین مبارزه خود، با ناکاوت در راند نخست برابر حریف ازبک پیروز شده و راهی مرحله نیمهنهایی شده بود.
با این نتیجه، فرشته حسنزاده عنوان نخستین فینالیست تیم ملی مویتای ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داد.