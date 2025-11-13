پخش زنده
امروز: -
معاون امداد و نجات هلال احمر استان یزد از برگزاری مسابقات تخصصی امداد و نجات استان یزد با حضور ۱۱۰ نجاتگر در محل پایگاه امداد و نجات هلال احمر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی طباطبائی فر با اشاره به برگزاری این مسابقات به مدت دو روز با حضور امدادگران خواهر و برادر گفت: هدف از برگزاری این رقابتها، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی نجاتگران، توانافزایی تیمهای امدادی و ارزیابی عملکرد آنان در شرایطی مشابه عملیات واقعی است.
وی با تأکید بر اهمیت این مسابقات تخصصی تصریح کرد: در این مسابقات، نجاتگران مهارتهای خود را در حوزههای مختلف از جمله نجات در جاده، ارتفاع و کوهستان، پیش بیمارستانی، اسکان اضطراری و طراحی اردوگاه و ... به محک گذاشتند تا میزان آمادگی و هماهنگی تیمی آنان سنجیده شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد ادامه داد: داوران و ارزیابان مجرب استانی بر اساس شاخصهای عملیاتی و آییننامههای ملی، عملکرد تیمها را مورد ارزیابی قرار دادند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای کیفیت آموزشها و تمرینهای آینده فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تیمها و نفرات برتر این رقابتها پس از ارزیابی نهایی به مرحله کشوری اعزام خواهند شد تا در رقابت با برگزیدگان سایر استانها، توانمندیهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.