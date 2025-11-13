مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل، گفت: طرح‌های زیرساختی آب و فاضلاب شهرک‌های مسکن ملی استان با تامین و صرف اعتبارات لازم تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود خیرجو اظهار کرد: هم‌اکنون هیچ مشکلی در تامین زیرساخت، انتقال آب و انتقال فاضلاب شهری در شهرک‌های نهضت ملی مسکن استان وجود ندارد و امسال با تأمین اعتبار مورد نیاز و با همکاری و مشارکت ساکنان در پرداخت هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب به سرعت زیر ساخت مورد نیاز تکمیل شد.

وی افزود: وضعیت شبکه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب در واحد‌های مسکن ملی با پیگیری مستمر اجرا شد و انشعابات هم به سرعت نصب می‌شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: هر چند شرایط برای تأمین و پایداری آب در این وضعیت حساس بسیار سخت است، اما همکاران ما تلاش می‌کنند تا در شهرستان‌های مختلف به وضعیت موجود در اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب سر و سامان بدهند.