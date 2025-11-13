پرداخت ۸۷۰ میلیارد ریال مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی
مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به تازگی ۸۷۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شاهرخ بهگام مدیر درمان تامین اجتماعی استان افزود: از مجموع ۸۷۰ میلیارد ریال مطالبات تامین اجتماعی ۶۷۰ میلیارد ریال مربوط به پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی شامل بیمارستان، درمانگاهها و مراکز پاراکلینیکی و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز مربوط به پرداخت مطالبات داروخانههای خصوصی طرف قرارداد است.
وی اعلام کرد: پیش از این نیز ۸۰۰ میلیارد ریال از مطالبات طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده بود.
بهگام با یادآوری اینکه نظم پرداختها نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان ایفا دارد ادامه داد: پرداخت بهموقع مطالبات به ارتقای زیرساختهای درمانی و تسهیل ارائه خدمات کمک میکند.
مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۴۰پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک، ۱۳۰ مرکز داروخانه، ۱۷۱ مرکز پاراکلینیکی مانند رادیولوژی و آزمایشگاه و ۷۰ درمانگاه خصوصی و دولتی، ۹بیمارستان و در مجموع ۶۲۰ موسسه پزشکی طرف قرارداد تامین اجتماعی استان هستند.
بهگام عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ۷۶۳ هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۱۳۰ هزار نفر در شهرستان بویراحمد،۱۰۰ هزار نفر در شهرستان گچساران و ۵۲ هزار نفر در شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی استان هستند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افزون بر درمان غیرمستقیم مراکز درمانی ملکی تأمیناجتماعی استان هم در مجموع روزانه به حدود ۶ هزار بیمار خدمات درمانی رایگان ارائه میکنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پنج مرکز درمانی ملکی در سطح استان وجود دارد اعلام کرد: ۲ مرکز درمانی در شهر یاسوج شامل بیمارستان شهدای گمنام با ۶۶ تخت بستری و یک پلیکلینیک تخصصی فعالیت دارند.
به گفته وی، در شهر دوگنبدان نیز یک پلیکلینیک تخصصی ملکی و در شهر دهدشت یک درمانگاه تخصصی ملکی بیماران را پذیرش میکنند.