مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به تازگی ۸۷۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی استان پرداخت شده است.

لویه و بویراحمد ، شاهرخ بهگام مدیر درمان تامین اجتماعی استان افزود: از مجموع ۸۷۰ میلیارد ریال مطالبات تامین اجتماعی ۶۷۰ میلیارد ریال مربوط به پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی شامل بیمارستان، درمانگاه‌ها و مراکز پاراکلینیکی و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز مربوط به پرداخت مطالبات داروخانه‌های خصوصی طرف قرارداد است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی اعلام کرد: پیش از این نیز ۸۰۰ میلیارد ریال از مطالبات طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده بود.

بهگام با یادآوری اینکه نظم پرداخت‌ها نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان ایفا دارد ادامه داد: پرداخت به‌موقع مطالبات به ارتقای زیرساخت‌های درمانی و تسهیل ارائه خدمات کمک می‌کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۴۰پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک، ۱۳۰ مرکز داروخانه، ۱۷۱ مرکز پاراکلینیکی مانند رادیولوژی و آزمایشگاه و ۷۰ درمانگاه خصوصی و دولتی، ۹بیمارستان و در مجموع ۶۲۰ موسسه پزشکی طرف قرارداد تامین اجتماعی استان هستند.

بهگام عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ۷۶۳ هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۱۳۰ هزار نفر در شهرستان بویراحمد،۱۰۰ هزار نفر در شهرستان گچساران و ۵۲ هزار نفر در شهرستان‌های چهارگانه کهگیلویه زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی استان هستند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افزون بر درمان غیرمستقیم مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی استان هم در مجموع روزانه به حدود ۶ هزار بیمار خدمات درمانی رایگان ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پنج مرکز درمانی ملکی در سطح استان وجود دارد اعلام کرد: ۲ مرکز درمانی در شهر یاسوج شامل بیمارستان شهدای گمنام با ۶۶ تخت بستری و یک پلی‌کلینیک تخصصی فعالیت دارند.