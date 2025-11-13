مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران علیرغم وضعیت فعلی با آژانس، همکاری و دسترسی به سایت‌هایی که مورد حمله واقع نشده‌اند مثل نیروگاه بوشهر و راکتور تهران را فراهم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، در گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که به طور معمول یک هفته یا ۱۰ روز پیش از برگزاری نشست شورای حکام آٰژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر می‌شود، آمده است: البته گزارش نکات دیگری هم دارد از جمله اطلاع نداشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وضعیت مواد غنی سازی شده که قبل از حمله در سایت‌ها بودند، و البته اینکه آژانس چند ماه است از این مواد خبر ندارد، مقصرش ایران نیست بلکه باید آنهایی که به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله کردند و موجب وضعیت فعلی شدند مورد خطاب قرار بگیرند.

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: آژانس یک گزارش در مورد اجرای پادمان در ایران منتشر کرده که به علت محرمانه بودن، به جزئیات آن نمی‌توانیم اشاره کنیم، ولی با توجه به اینکه برخی خبرگزاری‌ها مطلبی نقل کرده‌اند باید بطور کلی بگوئیم که این گزارش در وهله اول با اشاره به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، وضعیت فعلی اجرای پادمان را نتیجه این حملات دانسته است.

رضا نجفی نماینده ایران در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: مدیر کل در گزارش خود ضمن یادآوری قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس که حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان را خلاف منشور ملل متحد می‌داند، بیانیه خودش را تکرار کرده که این تاسیسات تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله واقع شوند.

گروسی به تعامل خودش با ایران اشاره کرده که منجر به امضای توافق در قاهره شد.

همچنین نماینده ایران گفت: آژانس یک سند دیگر هم منتشر کرده که اسمش "برگه اطلاع" یا information paper است و نمی‌شود اسمش را گزارش گذاشت، اگر چه در عنوانش گزارش مدیرکل درج شده، اما این سند هیچگونه مطلب تازه‌ای ندارد و بیشتر وقایع نگاری برجام از ابتدا تا زمان حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران است.