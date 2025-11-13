

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت شنای خراسان رضوی گفت: در این مسابقات ۲۵۰ شناگر در قالب ۱۰ تیم حضور دارند که این شناگران از بین ۴۸۰ شناگر که در جشنواره شنای خراسان شرکت کرده بودند، انتخاب شده‌ اند.

حسین گرایلی افزود: این مسابقات در ۱۵ ماده انفرادی و دو ماده تیمی برگزار می‌ شود و شناگران در سه رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال با هم رقابت می‌ کنند.

مرحله دوم مسابقات لیگ شنای خراسان رضوی چهارم دی ماه در استخر شهید هاشمی‌ نژاد مشهد برگزار خواهد شد.

مسابقات لیگ شنای بانوان خراسان رضوی هم از فردا در مشهد برگزار خواهد شد.