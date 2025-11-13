در دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با رئیس اتاق ایران ،راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک میان بخش دولتی و خصوصی، تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان و افزایش حجم صادرات و واردات از مرز‌های استان بررسی شد.

بررسی راهکارهای تسهیل و توسعه فعالیت تجار و بازرگانان آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های مرزی گسترده استان با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، گفت: آذربایجان‌غربی می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی تجارت خارجی کشور تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ملی ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن اعلام آمادگی این اتاق برای حمایت از فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی، افزود: با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، می‌توان زمینه افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار در منطقه را فراهم کرد.

در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک میان بخش دولتی و خصوصی، تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان استان و افزایش حجم صادرات و واردات از مرز‌های آذربایجان‌غربی تأکید کردند.