با بهرهگیری از منابع مالیاتی نشاندار و همراهی مؤدیان، عملیات اجرایی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه در منطقه گلشهر زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از آغاز ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در منطقه پرجمعیت گلشهر خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال و از محل منابع مالیاتی نشاندار، تأمین مالی شده است.
محمدی با اشاره به فشار مضاعف بر فضاهای آموزشی گلشهر افزود: احداث این مدرسه گامی مؤثر در جهت کاهش تراکم دانشآموزی و ایجاد محیطی استاندارد برای یادگیری خواهد بود.
وی تأکید کرد: آموزش از اولویتهای اصلی در تخصیص منابع مالیاتی استان است و این طرح، نمونهای موفق از شفافیت مالیاتی و مشارکت مؤثر مردم در توسعه زیرساختهای آموزشی به شمار میرود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در مناطق پرجمعیت گفت: این اقدام موجب افزایش اعتماد عمومی شده و مردم اطمینان دارند که سهم مالیاتیشان مستقیماً صرف توسعه محلی، از جمله ساخت مدارس، میشود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند، سایر طرح های عمرانی حوزه آموزش نیز با مشارکت مؤدیان و منابع هدفمند مالیاتی بهسرعت به سرانجام برسد.