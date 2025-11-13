رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از آغاز طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صادق حاتمی در گفت‌و‌گو با برنامه "روی خط خبر" رسانه ملی گفت: موتورسیکلت‌های انژکتوری با بیش از شش سال کارکرد و موتورسیکلت‌های برقی با بیش از ۱۵ سال سن؛ فرسوده محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که از این میزان حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده یا در مرز فرسودگی هستند.

به گفته‌ی حاتمی، بیشترین تمرکز تردد موتورسیکلت‌ها فرسوده در کلان شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و شیراز است که تنها در تهران حدود سه میلیون موتورسیکلت فرسوده تردد می‌کند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: این ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده سالانه حدود سه میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند و از نظر آلایندگی، معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی سواری و وانت آلودگی تولید می‌کنند؛ بنابراین اجرای طرح نوسازی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نقش چشمگیری دارد.

حاتمی با اشاره به آغاز طرح جدید اسقاط موتورسیکلت گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون، عملاً فرآیند اسقاط موتورسیکلت اجرا نشده و انباشت فعلی حاصل تولید و واردات بدون خروج از چرخه مصرف است. از ابتدای سال ۱۴۰۴، طراحی سامانه ثبت‌نام و اجرای طرح نوسازی آغاز شده و اکنون مرحله جایگزینی فعال شده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه با ۱۳ نهاد، مقرر شده تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۵ هزار موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتورسیکلت بنزینی جایگزین شوند. روند اسقاط نیز از ابتدای هفته آینده آغاز خواهد شد.

محمدصادق حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تعدادی از موتورسیکلت‌ها در سامانه ثبت شده و مراحل مربوط به آنها در حال انجام است، افزود: از روز شنبه همه صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند برای ثبت‌نام و اسقاط اقدام کنند.

وی توضیح داد: صاحبان موتورسیکلتی که عمر وسیله آنها کمتر از شش سال است نیز می‌توانند در طرح شرکت کنند، اما مشمول دریافت تسهیلات نخواهند شد. طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲، اولویت فعلاً با موتورسیکلت‌های دارای بیش از شش سال کارکرد است، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها که تمرکز آلودگی بالاتر است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان درباره تسهیلات این طرح گفت: برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی، ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سود با بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است. همچنین مالکان از یارانه اسقاط به ارزش حدود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برخوردار می‌شوند و برای جایگزینی بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی نیز ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یارانه صرفه‌جویی انرژی پرداخت خواهد شد.

حاتمی درباره روند اسقاط توضیح داد: طرح به‌صورت کلید به کلید اجرا می‌شود؛ یعنی راکب پس از تحویل موتورسیکلت فرسوده، بلافاصله موتورسیکلت جدید خود را تحویل می‌گیرد و بدون وسیله نقلیه نمی‌ماند. مراحل پذیرش، صدور گواهی اسقاط و تحویل موتورسیکلت جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی افزود: در کلان‌شهر تهران حدود سه میلیون موتورسیکلت فرسوده وجود دارد و اگر برای هر دستگاه ۲ هزار دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته شود، این طرح می‌تواند صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند. در سطح کشور نیز حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده یا در مرز فرسودگی شناسایی شده‌اند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برای اجرای طرح، تولیدکنندگان موتورسیکلت در کنار ستاد نوسازی مستقر شده‌اند تا متقاضیان بتوانند در فرآیندی یکپارچه، ضمن مشاهده مدل‌های برقی و بنزینی جدید، ثبت‌نام خود را انجام دهند. تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه برای جایگزینی موتورسیکلت ثبت‌نام کرده‌اند.