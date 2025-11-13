پخش زنده
توسعه طرحهای آبیاری نوین در زمینهای کشاورزی کاشان عامل موثری برای صرفه جویی در مصرف آب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: میزان بارشها در دشت کاشان در سال زراعی پارسال ۹۷ میلیمتر بود که این میزان در امسال صفر است. یاسراسماعیلی افزود: مشترکان در روزهای بحرانی پیشرو از آب آشامیدنی برای مصرف غیرضروری استفاده نکنند و از کارهایی مثل شست و شوی منزل و وسائل نقلیه و آبیاری غرقابی باغچهها به ویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند.
وی گفت: کاهش زمان استحمام به پنج دقیقه، رعایت دستور العملهای مصرف بهینه آب در زمان شستشوی ظروف، جلوگیری از چکه کردن شیرهای آب از مواردی هستند که در کاهش مصرف آب مؤثر است.