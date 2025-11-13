پخش زنده
رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز در نشست مشترک شورای مرکزی دوره دهم وروسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها وکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی نهایی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد، از همکاری نزدیک و مستمر این کمیسیون با جامعه مهندسی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضایی با اشاره به ارسال پیشنویس نهایی قانون اصلاحی به هیئت رئیسه مجلس گفت:این طرح بهزودی در دستور کار صحن علنی قرار میگیرد. البته به درخواست دوستان مهندس، یک هفته مهلت دادهایم تا پیشنهادهای تکمیلی خود را ارائه دهند تا از دیدگاههای تخصصی آنان بیشترین بهره را ببریم. هدف ما این است که تا پایان سال، قانون جدید و بهروزشده نظام مهندسی کشور تصویب شود.
او با اشاره به تعامل مثبت کمیسیون عمران و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دوره کنونی گفت: در این دوره، شاهد بهترین سطح ارتباط و هماهنگی میان کمیسیون عمران و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور هستیم. تاکنون بیش از ۱۰ جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است تا اصلاح قانون نظام مهندسی به شکلی جامع و کاربردی تدوین شود.
رضایی با تأکید بر تعریف روشن جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان نهادی حرفهای و غیردولتی افزود: وظیفه اصلی این سازمان فراهمسازی بستر ساخت واحدهای مسکونی با تابآوری بالا و کیفیت مطلوب است. یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون نیز تقویت نقش مهندس ناظر در تمامی مراحل ساختوساز و ایجاد ضمانت اجرایی برای گزارشهای نظارتی اوست.
وی همچنین از تضمین استقلال جامعه مهندسی و کاهش وابستگی به شهرداریها در قانون جدید خبر داد و افزود:در این قانون استقلال سازمانهای نظام مهندسی به رسمیت شناخته شده است تا مهندسان بتوانند بدون فشارهای بیرونی، مسئولانه و پاسخگو عمل کنند. ساختمان کالایی گرانقیمت و سرمایهای برای مردم است؛ بنابراین باید با دقت، مصالح باکیفیت و فرآیند اجرایی استاندارد، عمر مفید و ایمنی ساختمانها تضمین شود.