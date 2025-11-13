پخش زنده
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر از توزیع سبد کالای کمک معیشتی به خانوادههای کم برخوردار خبر داد.
مقداد کلونیان گفت: این کمکها شامل ۷۰ سبد مواد غذایی بوده از محل درآمد موقوفات در امامزاده یحیی روستای جنید قائم شهر بین نیازمندان توزیع شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر، ارزش هر سبد کمک معیشتی را یک و نیم میلیون تومان و جمعا ۱۰۵ میلیون تومان اعلام کرد که در اجرای امینانه نیات واقفین تهیه و توزیع شده است.