به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مهدی چمران در آیین اختتامیه هفتاد و هفتمین اجلاس مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌های کشور در ارومیه افزود: اصلاح قوانین مربوط به مدیریت شهری در این برهه بسیار ضروری به نظر می‌رسد و باید در راستای اجرای آن قدم برداریم.

وی با بیان اینکه سال‌هاست درخصوص مدیریت یکپارچه شهری تلاش می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشت در این مسیر ضمن واگذاری وظایف به شورا‌ها و شهرداری‌ها، منابع مالی و بودجه نیز در اختیار قرار گیرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نباید قوانینی تصویب شود که تنها مسئولیت‌ها منتقل شوند بلکه بودجه نیز باید به همراه وظایف، اختیارات و منابع مالی در اختیار مدیریت محلی باشد.

چمران وحدت و انسجام ملی را مهمترین رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان و جنگ ۱۲روزه دانست و گفت: امروز ملت ایران نمونه بارز ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.

رییس شورای عالی استان‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی باکری و شهدای دوران دفاع مقدس عنوان کرد: شهید باکری نمونه‌ای از تعهد، تخصص و تقوا بود و در جایگاه شهردار ارومیه، تنها برای خدا کار می‌کرد و همین اخلاص، رمز ماندگاری نام او شد.

‌هفتادو هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های کشور از دیرروز در ارومیه برگزار و امروز به کار خود پایان داد.